Помогите пожалуйста! Задача: цена изделия 30 рублей. Эта цена сначала была снижена ??а 20%, потом ещё на 25%. Какой стала цена изделия
Математика
Помогите пожалуйста! Задача: цена изделия 30 рублей. Эта цена сначала была снижена ??а 20%, потом ещё на 25%. Какой стала цена изделия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 - 20% = 30 - 30*0,2 = 30 - 6 = 24 24 - 25% = 24 - 14*0,25 = 24 - 3,5 = 21,5 руб
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