Помогите пожалуйста! Задача: цена изделия 30 рублей. Эта цена сначала была снижена ??а 20%, потом ещё на 25%. Какой стала цена изделия

Математика

Помогите пожалуйста! Задача: цена изделия 30 рублей. Эта цена сначала была снижена ??а 20%, потом ещё на 25%. Какой стала цена изделия

Автор: Гость