Описание рисунка посёлок шумеров по плану из учебника истории древний египет

История
Описание рисунка посёлок шумеров по плану из учебника истории древний египет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этом рисунке изображены древние египтяне в месяце июне та как начинается разлив нила. они уже прорыли каналы и пашют землю с помощью плуга.пасут скот.
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