Помогите пожалуйста. Срочно! Номер 20
Французский язык
Помогите пожалуйста. Срочно! Номер 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ai ecrit, ai mis, suis allé, a vu, a dit, as fait, a pris, ai couru, suis venu, ai attendu, suis resté, ai regardé, ai lu, ai ouvert, avez deja lu, suis parti
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