Помогите плиз! Не шарю с этими дурацкими кубами.
Математика
Помогите плиз! Не шарю с этими дурацкими кубами.
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Гость:
NB,NR,NF-все рёбра. NB,NR-видимые
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