Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. пов...

Биология

Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. повреждение стенки сосуда

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