Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. пов...

Биология
Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. повреждение стенки сосуда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Задачка легкая В. потому-что  тромб не может продвигаться дальше 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиз! Не шарю с этими дурацкими кубами.
Ответить
Литература
Надо написать письмо другу на тему "Каким спортом занимаются мои друзья". Ну или что-то вроде этого))) А у меня идей нет.
Ответить
Русский язык
Происхождение слова обворожить этимологический словарь 6 класс
Ответить
Французский язык
Помогите пожалуйста. Срочно! Номер 20
Ответить
Литература
Сочинение 'жизнь В.дубровского' 1 детство дубровского 2 петербург 3 смерть отца 4 пажар 5 дубровский разбойник 6 в доме траекурого ...
Ответить