Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. пов...
Биология
Отметь, в какой последовательности в организме человека кровь проходит малый кру?? кровообращения: А. образование фибрина Б. взаимодействие тромбина с фибриногеном В. образование тромба Г. образование протромбина Д. повреждение стенки сосуда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Задачка легкая В. потому-что тромб не может продвигаться дальше
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