Написать план к тексту "Соловей" Ганса Кристиана Андерсона.

Українська література
Написать план к тексту "Соловей" Ганса Кристиана Андерсона.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постав краше питання пж 1)Соловей в лесу2)Приказ китайского императора3)награда для соловья4)Подарок японского императора5)Золотая птица сломалась6)болезнь императора7)Возвращение соловья8)Просьба соловья
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