Твір на тему "Як зберегти скарби душі"

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Українська душа багата скарбами, але найголовніше з них - це воля до боротьби. Я оцінила для себе той факт, що автор в своєму оповіді заохочує такі якості людської душі, як доброта, цілеспрямованість, відданість, сміливість і відсутність жадібності. Степан відмовився одружитися на Господині Мідної гори тому, що у нього була наречена - сирітка Настенька. Він її дуже любив і не хотів зробити дівчині боляче. Адже у неї нікого не було. За це Господиня Мідної гори віддячила Степана. Вона оцінила його вищі людські якості і на знак вдячності дала йому малахітову шкатулку з різними багатими прикрасами. І хоч кінець цього чудового, на мій погляд, твори дуже сумний, воно все одно назавжди запало в мою душу. Сказ Бажова вчить людей зберігати в собі вищі людські цінності, бути відданим і не йти на поводу у знаті.