Талица и Солон- притоки реки оресы. Их длины соответсвенно равны 49 км и 32 км. Выражите их отношение несократимой дробью. Запишите пропорцию.
Математика
Талица и Солон- притоки реки оресы. Их длины соответсвенно равны 49 км и 32 км. Выражите их отношение несократимой дробью. Запишите пропорцию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49-32=17 (КМ) ОТВЕТ НА СТОЛЬКО ТАЛИЦА ДЛИННЕЕ СЛОНА Я НЕМНОГО НЕ ПОНЯЛА ПОЭТОМУ ЕСЛИ ОШИБУСЬ ИЗВИНИТЕ
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