Файл размером 9 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 1500 бит в секунду.определите размер файла(в байтах),который можно передать за это же время через другое соединение со скоростью 500 бит в секунду. в отве...

Информатика

Файл размером 9 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 1500 бит в секунду.определите размер файла(в байтах),который можно передать за это же время через другое соединение со скоростью 500 бит в секунду. в ответе укажите одно число - размер файла в байтах

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