Файл размером 9 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 1500 бит в секунду.определите размер файла(в байтах),который можно передать за это же время через другое соединение со скоростью 500 бит в секунду. в отве...
Информатика
Файл размером 9 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 1500 бит в секунду.определите размер файла(в байтах),который можно передать за это же время через другое соединение со скоростью 500 бит в секунду. в ответе укажите одно число - размер файла в байтах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва 9 Кбайт переводим в Биты : 9 Кбайт = 73728 бит. Далее находим время за которое передаётся файл: 73728 бит/ 1500 бит/с= 49152 с. Теперь , зная время и скорость соединения, находим размер файла: 49152 с * 500 бит/с = 24576 бит= 3072 байт.
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