В чём вы видите психологический эффект газовой атаки германских войск под Ипром? ??акие еще новые виды вооружения были использованы в ходе войны? (Первая Мировая Война)

История

В чём вы видите психологический эффект газовой атаки германских войск под Ипром? ??акие еще новые виды вооружения были использованы в ходе войны? (Первая Мировая Война)

Автор: Гость