В чём вы видите психологический эффект газовой атаки германских войск под Ипром? ??акие еще новые виды вооружения были использованы в ходе войны? (Первая Мировая Война)
История
В чём вы видите психологический эффект газовой атаки германских войск под Ипром? ??акие еще новые виды вооружения были использованы в ходе войны? (Первая Мировая Война)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Успех заключается в том что он посеял панику в советских войсках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Файл размером 9 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 1500 бит в секунду.определите размер файла(в байтах),который можно передат...
История
Английский язык
ЗДРАВСТВУЙТЕ,МОЖЕТЕ ПЕРЕВЕСТИ ЭТОТ ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО) Я живу в Таганроге и мне хотелось бы рассказать о моем городе. Он ра...
Математика
Талица и Солон- притоки реки оресы. Их длины соответсвенно равны 49 км и 32 км. Выражите их отношение несократимой дробью. Запишите пропорцию.