Грамматическая основа предложения каждый решает за себя
Русский язык
Грамматическая основа предложения каждый решает за себя
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Каждый-подлежащее, решает-сказуемое
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