5. Розв'яжіть подвійну нерівність – 6 ≤ 2х +3lt; 5. А) [-4,5;1); Б) (-4,5;1]; В) [-1,5;4); Г) [–9;2). 6. Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову – 6lt; За ≤ 0. А) – 6; Б) – 2; В) –1; Г) 0.
Алгебра
5. Розв'яжіть подвійну нерівність – 6 ≤ 2х +3lt; 5. А) [-4,5;1); Б) (-4,5;1]; В) [-1,5;4); Г) [–9;2). 6. Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову – 6lt; За ≤ 0. А) – 6; Б) – 2; В) –1; Г) 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x >= -6-3 2x >= -9 x>=-9:2 x>=-4,5 2x<5-3 2x<2 x<1 5). Відповідь А 6). a>-6:3 a>-2 3a<=0 a<=0 a належить проміжку (-2;0] Найменше ціле число з цього проміжка -1 Відповідь В
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