5. Розв'яжіть подвійну нерівність – 6 ≤ 2х +3lt; 5. А) [-4,5;1); Б) (-4,5;1]; В) [-1,5;4); Г) [–9;2). 6. Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову – 6lt; За ≤ 0. А) – 6; Б) – 2; В) –1; Г) 0.

Алгебра

5. Розв'яжіть подвійну нерівність – 6 ≤ 2х +3lt; 5. А) [-4,5;1); Б) (-4,5;1]; В) [-1,5;4); Г) [–9;2). 6. Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову – 6lt; За ≤ 0. А) – 6; Б) – 2; В) –1; Г) 0.

Автор: Гость