Помогите, пожалуйста, решить задания по геометрии, которые на фотографиях. ( Во всех заданиях нужно найти угол CBA) И если не трудно, то опишите все подробно.Буду очень признательна.
Геометрия
Помогите, пожалуйста, решить задания по геометрии, которые на фотографиях. ( Во всех заданиях нужно найти угол CBA) И если не трудно, то опишите все подробно.Буду очень признательна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рисунок 1)угол ВСА= 180°- ВСD=180°-120°=60°, т к смежные. 2)BAC=BCA, т.к углы при основании равнобедренного треугольника равны. 3)СВА=180°-(ВАС+ВСА)=180°-(60+60)=60° рисунок 2 1)ЕDB=EBD=60°,т. к углы при основании равнобедренного треугольника равны. 2)EBC=180°-EBD=180°-60°=120°,т. к ЕВD и ЕВС смежные. 3)ЕВА=АВС, следовательно СВА=ЕВС:2=120°:2=60°
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