Помогите, пожалуйста, решить задания по геометрии, которые на фотографиях. ( Во всех заданиях нужно найти угол CBA) И если не трудно, то опишите все подробно.Буду очень признательна.

Геометрия

Помогите, пожалуйста, решить задания по геометрии, которые на фотографиях. ( Во всех заданиях нужно найти угол CBA) И если не трудно, то опишите все подробно.Буду очень признательна.

Автор: Гость