Составьте 7 предложений в Present Continous Sense . Спасибо тому кто ответить
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Составьте 7 предложений в Present Continous Sense . Спасибо тому кто ответить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I play или plaining the games play. You miss frends? You miss summer holidays kwite?
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