Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям
Русский язык
Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Изменилась(когда?) вечером , совершил(где?) здесь 3.Удивительно, готово)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Укажите главное отличие человека от обезьяны: А)расположение внутренних органов Б)форма черепа В)количество пальцев на руках и ногах Г)умен...
Английский язык
Русский язык
Геометрия
Помогите, пожалуйста, решить задания по геометрии, которые на фотографиях. ( Во всех заданиях нужно найти угол CBA) И если не трудно, то опишите...