Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям

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Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям

Автор: Гость