Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям

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Вечером школа удивительно изменилась.Какой-то дерзкий весёлый волшебник соверши?? здесь самый настоящий переворот. помогите пожалуйста разобрать по трансрипциям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Изменилась(когда?) вечером , совершил(где?) здесь  3.Удивительно, готово)))
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