МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ Читали "Смерть Ермака" ответьте на вопросы, пожалуйста)) 1.Какие чувства автор хочет передать читателю? 2.О чем думает Ермак в ночь перед битвой? 3. Как вы понимаете : "И мы - не пра...
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МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ Читали "Смерть Ермака" ответьте на вопросы, пожалуйста)) 1.Какие чувства автор хочет передать читателю? 2.О чем думает Ермак в ночь перед битвой? 3. Как вы понимаете : "И мы - не праздно в мире жили!"? 4.Идея думы? 5. Приходилось ли вам слышать исполнение песни на слова рылеевской думы? Какое настроение она у вас вызвала? Сравните тексты думы Рылеева и народной песни? Что показалось народу наиболее важным в произведении поэта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)В ночь перед битвой Ермак думает о том, что многие его сподвижники до похода были разбойниками, «лихими людьми», готовыми ради успеха рисковать жизнью, но теперь они все заслужили любовь родины, выполняя с ещё большей отвагой дело государственной важности. Атаман радуется тому, что выпала, как ему кажется, передышка и люди могут отдохнуть набраться новых сил перед скорыми сражениями. Слова Ермака: «И мы — не праздно в мире жили!» — следует понимать как радость и гордость от сознания масштабности и важности проделанной за несколько лет работы: теперь подвиги казаков и направление их деятельности станут примером подражания.
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