МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ!!! ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ Читали "Смерть Ермака" ответьте на вопросы, пожалуйста)) 1.Какие чувства автор хочет передать читателю? 2.О чем думает Ермак в ночь перед битвой? 3. Как вы понимаете : "И мы - не пра...

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2)В ночь перед битвой Ермак думает о том, что многие его сподвижники до похода были разбойниками, «лихими людьми», готовыми ради успеха рисковать жизнью, но теперь они все заслужили любовь родины, выполняя с ещё большей отвагой дело государственной важности. Атаман радуется тому, что выпала, как ему кажется, передышка и люди могут отдохнуть набраться новых сил перед скорыми сражениями. Слова Ермака: «И мы — не праздно в мире жили!» — следует понимать как радость и гордость от сознания масштабности и важности проделанной за несколько лет работы: теперь подвиги казаков и направление их деятельности станут примером подражания.