10 словосочетаний с наречиями
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10 словосочетаний с наречиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо в лесу,хорошая погода,здесь тепло, ты поторопись,навстречу к другу,изредка есть шоколад,сночало разобраться,вокруг света,окно на верху,рочитать на оборот.
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