Песня про Царя Ивана Васильевича ,молодого опричника и удодовой купца калашноков?? М.Ю.Лермонтов характеристика Царя Ивана ПОЖАЛУЙСТА очень надо

Литература
Песня про Царя Ивана Васильевича ,молодого опричника и удодовой купца калашноков?? М.Ю.Лермонтов характеристика Царя Ивана ПОЖАЛУЙСТА очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале Иван Грозный представлен во время пиршества. Он весел, щедр, требует уважения к себе. Тепло относится к своим опричникам. В конце же мы видим его как справедливого судью. Он не оставил братьев и жену Калашниква, пожаловал их. Справедливость - это самое основное что есть в произведении.
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