Песня про Царя Ивана Васильевича ,молодого опричника и удодовой купца калашноков?? М.Ю.Лермонтов характеристика Царя Ивана ПОЖАЛУЙСТА очень надо

Гость: Гость:

В начале Иван Грозный представлен во время пиршества. Он весел, щедр, требует уважения к себе. Тепло относится к своим опричникам. В конце же мы видим его как справедливого судью. Он не оставил братьев и жену Калашниква, пожаловал их. Справедливость - это самое основное что есть в произведении.