Сроччнааа!!!! Пожалуйстаа. Напишите сочинение публицистического стиля на тему "Природа и человек"

Гость: Гость:

Деревьев в городе осталось очень мало. По сравнению с кол-вом машин, совсем ничтожно. Они с трудом справляются обработкой отходов заводов, машин, и пр. трава так же имеется в очень малом количестве и нет её разнообразия. Цветы НЕОБХОДИМЫ городу иначе нарушается пищевая цепочка. Многие насекомые без них не моу, а в следствии... Животные живущие в лесо - парках чувствуют себя отлично. им почти не надо париться по поводу добычи пищи (есть же человек) (это и хорошо и плохо, ведь люди не всегда кормят животных хорошими продуктами). А на счёт бездомных животных, гос-во выделяет КОЛОССАЛЬНЫЕ средства для (ухода) за бездомными собаками, но как мы видим их кол-во лишь возрастает. Так что то что мы должны сделать. Это в 1-ю очередь стать честными. 2-е не плохо бы понять что мы часть природы и чем больше мы забываем об этом тем хуже будет нашим детям. Ну и последнее но не менее важное надо добрее стать.... теперь проявим фантазию ....представь что в городе не стало не кошек не собак не птиц не насекомых в итоге что получиться город станет задыхаться от мусора от загазованности это если не станет насекомых раз их нет то по цепочке не станет не птиц не деревьев вот и делаем выводы какую роль играет природа в городе....природа и человек должны дополнять друг друга а не уничтожать