Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.

Физика

Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.

Автор: Гость