Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.
Физика
Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4протонов 3нейтронов 3 электронов
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