Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.

Физика
Химический элемент лития написать количество электронов, протонов, нейтронов!!! с??очно пожалуйста) Подробно все напишите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4протонов 3нейтронов 3 электронов
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