Во сколько раз ЭДС самоиндукции в случае изменения тока в контуре на 6 А за 0,2 с бол??ше, чем в случае изменения тока в том же контуре на 0,2 А за 6 с?

Физика

Во сколько раз ЭДС самоиндукции в случае изменения тока в контуре на 6 А за 0,2 с бол??ше, чем в случае изменения тока в том же контуре на 0,2 А за 6 с?

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