Во сколько раз ЭДС самоиндукции в случае изменения тока в контуре на 6 А за 0,2 с бол??ше, чем в случае изменения тока в том же контуре на 0,2 А за 6 с?
Физика
Во сколько раз ЭДС самоиндукции в случае изменения тока в контуре на 6 А за 0,2 с бол??ше, чем в случае изменения тока в том же контуре на 0,2 А за 6 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС самоиндукции определяется по формуле E1=-L*(I1к-I1н)/t1 в первом случае E2=-L*(I2k-I2н)/t2 во втором случае E1/E2 =((I1к-I1н)*t2)/((I2к-I2н)*t1) =(6А*6 сек)/(0.2А*0.2сек)=900
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