Помогите пожалуйста log3-x (x+4/(x-3)^2)≥-2 За подробно решённую 15 баллов дам
Алгебра
Помогите пожалуйста log3-x (x+4/(x-3)^2)≥-2 За подробно решённую 15 баллов дам
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Гость:
Вот полное решение! Так как мне ещё что то нужно написать то я просто напишу этот текст
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