0,25(8b-2)-1 помогите с решением пожалуйста
Алгебра
0,25(8b-2)-1 помогите с решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25(8b-2)-1=2b-0,5-1=2b-1,5; 2b=1,5; b=0,75
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