Помогите постройте график функции A)y= - 4x+6 б)y=2x

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Помогите постройте график функции A)y= - 4x+6 б)y=2x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)y= - 4x+6 x =0  y=6 x=2    y=-2 Строишь точки (0;6) и (2;-2),через них проводишь прямую б)y=2x х--2  у=-4 х=2  у=4 Строишь точки (-2;-4) и (2;4),через них проводишь прямую
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