Помогите постройте график функции A)y= - 4x+6 б)y=2x

Гость: Гость:

A)y= - 4x+6 x =0 y=6 x=2 y=-2 Строишь точки (0;6) и (2;-2),через них проводишь прямую б)y=2x х--2 у=-4 х=2 у=4 Строишь точки (-2;-4) и (2;4),через них проводишь прямую