Допоиожіть перекласти речення на англійську)))) 1) джон довго пояснював причини свого рішення. 2) Новий фільм Спілберга спричинив справжню сенсацію, і його шанувальники стояли у довгих чергах, щоб подивитися його. З точки зор...
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Допоиожіть перекласти речення на англійську)))) 1) джон довго пояснював причини свого рішення. 2) Новий фільм Спілберга спричинив справжню сенсацію, і його шанувальники стояли у довгих чергах, щоб подивитися його. З точки зору Режисерської майстерності його фільм немає рівних. 3) Девід був рішуче налаштований усиновити 2 дітей, і, хоча вони вже мали 2 своїх, Трейсі була змушена поступитися бажанню чоловіка. 4) Джулія попросила Misys Іванс Подивитися за дітьми, поки вона буде займатися домашніми справами. 5) Ти вважаєш, що якась інша людина в моєму положенні змогла б учинити по-іншому? 6) Час-від-часу Джейн відчувала невпевненість з приводу того, часа вона робила для маленької Кейт, і чи впорається вона сама з вихованням дитини. 7) Він узяв собі в голову цю дурну ідею про продаж будинку і налаштований здійснити свій план незважаючи ні на що. 8) Якби ти була в моєму положенні, ти в теж боялася залишити його вдома само — він може підпалити хату. 9) Батько Джона за знав жорсткого удару, дізнавшись про те, що в його сина закінчилися всі гроші він залишився без роботи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) John long to explain the reasons for its decision.2) The new Spielberg film caused a sensation, and his fans stood in long lines to see it. In terms of directing his film has no equal.3) David was determined to adopt two children, and although they have had their 2, Tracy was forced to yield to the wishes of her husband.4) Julia Evans asked Misys View child while she will deal with household chores.5) Do you think that any other person in my position could inaugurate differently?6) Time-of-time Jane felt uncertainty about what o'clock it did little to Kate, and she cope with raising a child.7) He took his head in this stupid idea of selling the house and set up to carry out his plan no matter what.8) If you were in my position, you're too afraid to leave his home well - it can burn the house.9) by Father John knew hard blow after learning that his son finished all of the money he lost his job.
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