Допоиожіть перекласти речення на англійську)))) 1) джон довго пояснював причини свого рішення. 2) Новий фільм Спілберга спричинив справжню сенсацію, і його шанувальники стояли у довгих чергах, щоб подивитися його. З точки зор...

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Допоиожіть перекласти речення на англійську)))) 1) джон довго пояснював причини свого рішення. 2) Новий фільм Спілберга спричинив справжню сенсацію, і його шанувальники стояли у довгих чергах, щоб подивитися його. З точки зору Режисерської майстерності його фільм немає рівних. 3) Девід був рішуче налаштований усиновити 2 дітей, і, хоча вони вже мали 2 своїх, Трейсі була змушена поступитися бажанню чоловіка. 4) Джулія попросила Misys Іванс Подивитися за дітьми, поки вона буде займатися домашніми справами. 5) Ти вважаєш, що якась інша людина в моєму положенні змогла б учинити по-іншому? 6) Час-від-часу Джейн відчувала невпевненість з приводу того, часа вона робила для маленької Кейт, і чи впорається вона сама з вихованням дитини. 7) Він узяв собі в голову цю дурну ідею про продаж будинку і налаштований здійснити свій план незважаючи ні на що. 8) Якби ти була в моєму положенні, ти в теж боялася залишити його вдома само — він може підпалити хату. 9) Батько Джона за знав жорсткого удару, дізнавшись про те, що в його сина закінчилися всі гроші він залишився без роботи.

Автор: Гость