Какую ценную краску получали из гороха и меди

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Какую ценную краску получали из гороха и меди
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Ответ выходит: 6 Это на логику и факты.
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