Випишіть дієслова першої дієвідміни, а потім другої дієвідміни. Доберіть до дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї, 3-ї осіб однини теперішнього часу. Любити, терпіти, писати, колихати
Українська мова
Випишіть дієслова першої дієвідміни, а потім другої дієвідміни. Доберіть до дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї, 3-ї осіб однини теперішнього часу. Любити, терпіти, писати, колихати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І дієв. - писати (пишу, пишеш, пишуть) колихати (колишу, колишеш, колишуть) ІІ дієв. - любити (люблю, любиш, люблять), терпіти (терплю, терпиш, терплять)
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