Випишіть дієслова першої дієвідміни, а потім другої дієвідміни. Доберіть до дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї, 3-ї осіб однини теперішнього часу. Любити, терпіти, писати, колихати

Українська мова

Випишіть дієслова першої дієвідміни, а потім другої дієвідміни. Доберіть до дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї, 3-ї осіб однини теперішнього часу. Любити, терпіти, писати, колихати

Автор: Гость