Кусочек сахара имеет размеры: а=2,5 см, b=1см, с=0,7 см. Его масса равна 0,32 г. Определите ??лотность сахара.

Физика
Кусочек сахара имеет размеры: а=2,5 см, b=1см, с=0,7 см. Его масса равна 0,32 г. Определите ??лотность сахара.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2,5×1×0,7=1,75cм³ p=m:V 0,32:1,75=1,8см³/г Ответ: р=1,8см³/г
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