Придумать стихотворение с окказеонализмами
Литература
Придумать стихотворение с окказеонализмами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К великой цели двигались народы. Век философии расцвел, отцвел; Он разум обострил, вскрыл глуби зол И людям вспыхнул маяком свободы. Семантические окказионализм
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