Персонажи и их описание из сказки о попе и его работнике балде

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Балда - хитер,ловок,смекалист Поп - скуп, глуп, жадин Сказка, рассказывает о скупости и погоне задешевизной. Поп дал невыполнимое задание своему работнику Балде, чтобы избавиться от него, но Балда оказался хитер настолько, что даже черти его забоялись... А поп за свои дела получил от Балды три щелчка по лбу с которых у попа: - «с первого щелка прыгнул поп до потолка; со второго щелка лишился поп языка; а с третьего щелка вышибло ум у старика».