Почему централизация государства способствовала закрепощению государства?
История
Почему централизация государства способствовала закрепощению государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государства росли, а для этого требовались большие силы, т.е. крепостные,либо рабы
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