Однажды Стивенсон начертил для Ллойда...выделить причастный оборот

Гость: Гость:

Затерянной в океане; Оказавшийся воСлово перед оборотом главное. власти вымысла; Нанесенными им на карте; Напоминавшего по контурам дракона; Решившего сочинить историю о плавании на шхуне; Зарытых пиратами. Расчитанной на массового читателя; После бухт не нужна запятая.