Однажды Стивенсон начертил для Ллойда...выделить причастный оборот
Русский язык
Однажды Стивенсон начертил для Ллойда...выделить причастный оборот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затерянной в океане; Оказавшийся воСлово перед оборотом главное. власти вымысла; Нанесенными им на карте; Напоминавшего по контурам дракона; Решившего сочинить историю о плавании на шхуне; Зарытых пиратами. Расчитанной на массового читателя; После бухт не нужна запятая.
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