На сколько сумма 8/9+1/18+2/3 меньше разности2,5-1/5
Математика
На сколько сумма 8/9+1/18+2/3 меньше разности2,5-1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8/9+1/18+2/3=16/18+1/18+12/18=29/18. 2) 2,5-1/5=2,5-0,2=2,3. 3) 2,5-1/5-(8/9+1/18+2/3)=2,3-29/18=23/10-29/18=23*9/90-5*29/90=207/90-145/90=62/90=31/45. Ответ: на 31/45.
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