Пожалуйста , решите как можно быстрее

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Площадь сегмента равна площади сектора минус площадь треугольника. Sсегм = Sсект - Sтр. Если периметр квадрата 16, то его сторона равна 16/4 = 4 см. Радиус R окружности, описанной около квадрата, равен: R = (а/2)* √2 = (4/2)*√2 = 2√2. Площадь сектора с углом 90 градусов равна Sсект = (πR²)/4 = (π8/4) = 2π см². Площадь треугольника равна одной четвёртой части квадрата: Sтр = 4*4/4 = 4 см². Отсюда Sсегм = 2π-4 ≈ 2,283185 см ².