Напишите краткое изложение (сожмите текст) Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Мысли наши формулируются языком. ...

Русский язык

Напишите краткое изложение (сожмите текст) Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Мысли наши формулируются языком. Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. Язык человека – точный показатель его человеческих качеств, его культуры. Русский язык – это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: «…Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» В языке сказались «внутренние силы» народа – его склонность к эмоциональности, разнообразие в нём характеров и типов. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер, то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. Язык не развивается один, он обладает языковой памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость