В классе несколько человек стали собирать марки.Нина собрала в двое больше марок,??ем любой из остальных начинающих коллекционеров.Если Нина отдаст все свои марки Васе,то у Васи станет столько марок,сколько их у всех остальных ...

Гость: Гость:

Пусть у человек собирали марки. Начинающие собрали по х марок. Значит Нина собрала 2х марок. Когда она отдала марки Васе, у него стало 3х марок, а так как начинающие собрали по х марок, то их было трое и Вася с Ниной, всего 5 человек Ответ будет 5