Найдите значение выражения 3^6,8 * 3^-5,8; (3/4)^3,7 * (3/4)^-0,7; 8^2 целых 1\2 : 8^2;
Математика
Найдите значение выражения 3^6,8 * 3^-5,8; (3/4)^3,7 * (3/4)^-0,7; 8^2 целых 1\2 : 8^2;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^6,8 * 3^-5,8 = 3^(6,8 - 5,8) = 3 (3/4)^3,7 * (3/4)^-0,7 = (3/4)^(3,7-0,7)= 27/64 8^(2,5)/8^2 = 8^(2,5-2)=8^(1/2)=2sqrt2
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