Від іменників утворити присвійні прикметники: Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.
Українська мова
Від іменників утворити присвійні прикметники: Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ольжин,Маріїн, товаришів,Парасчин,водіїв,Іллів,Мелашчин,сторожів
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите приблизительное значение длины окружности радиуса 2,5 см , округлив значение числа п до сотых
История
Напишите,какие из держав воевали в восточном фронте,кому из стран приходилось воевать сразу два дронта ?
Математика
Физика
После зарядки конденсатора емкость С от постоянного напряжения U переключатель замыкают на ка- тушку индуктивностью L1. В контуре возникают га...