Від іменників утворити присвійні прикметники: Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.

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Від іменників утворити присвійні прикметники: Ольга, Марія, товариш, Параска, водій, Ілля, Мелашка, сторож.
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Ольжин,Маріїн, товаришів,Парасчин,водіїв,Іллів,Мелашчин,сторожів
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