По математике для школы купили 8телевизоров, а магнитофонов в 2 раза меньше скольк?? всего телевизоров и магнитофонов купили?

Математика

По математике для школы купили 8телевизоров, а магнитофонов в 2 раза меньше скольк?? всего телевизоров и магнитофонов купили?

Автор: Гость