По математике для школы купили 8телевизоров, а магнитофонов в 2 раза меньше скольк?? всего телевизоров и магнитофонов купили?
Математика
По математике для школы купили 8телевизоров, а магнитофонов в 2 раза меньше скольк?? всего телевизоров и магнитофонов купили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8:2=4(магнитофона)-купили 2)8+4=12(телевизоров и магнитофонов)-купли Ответ: 12 телевизоров и магнитофонов-купили.
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