В квартире какая часть речи
Русский язык
В квартире какая часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В квартире - 2 слова. В - предлог, квартире - существительное.
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