168 помогитееее!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
168 помогитееее!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И нахватый тоже! общеупатрибительное:бошкавитый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Люди, помогите пожалуйста. Надо найти угол BAC.
Ответить
Математика
По математике для школы купили 8телевизоров, а магнитофонов в 2 раза меньше скольк?? всего телевизоров и магнитофонов купили?
Ответить
Английский язык
Напиши вопросы и ответь на них. Ann/pencil) Пример: Has Ann got a pencil? Yes, she has. Its her pencil. Its hers. Pauland Mary/ horses. Jim guitar....
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с 24
Ответить
Русский язык
В квартире какая часть речи
Ответить