История создания стиха Пушкина "Ночь" пожалуйста. Вдруг кто знает. Нигде не могу найти:( (Тихо дремлет река. Темный бор не шумит. Соловей не поет, И дергач не кричит. Ночь. Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеско...

Гость: Гость:

Сергей Есенин сделал наброски к этому стихотворению в Константинове в 1911 году, потом возвращался к нему, вносил небольшие изменения. А вот опубликовано оно было уже после смерти поэта в 1957 году. Стихотворение Есенина у меня опубликовано в сборнике, но в интернете оно почему-то есть за подписью А.С.Пушкина. У А.С.Пушкина есть "Ночь", но совсем другое: Мой голос для тебя и ласковый и томный....