1)) 8,3*7+4,5*7+1,7*7+5,5*7 2))0,85*4+0,73*5+0,15*4+0,27*5 3))5,25*2+6,31*3+2*0,75+3*69 просто ответы напишите пожалуюст??
Математика
1)) 8,3*7+4,5*7+1,7*7+5,5*7 2))0,85*4+0,73*5+0,15*4+0,27*5 3))5,25*2+6,31*3+2*0,75+3*69 просто ответы напишите пожалуюст??
Ответ(ы):
Гость:
1) 140 2) 9 3) 237,93 Если что-то не правильно, прости пожалуйста((
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