Номер 5 пожалуйста решите! Спасибо!

Математика
Номер 5 пожалуйста решите! Спасибо!
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Гость:
периметр P= 4 см +3 см+4 см +5 см=16см
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