Могла ли русская крестьянская община действительно стать основой создания социа??истического общества в России?

История
Могла ли русская крестьянская община действительно стать основой создания социа??истического общества в России?
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