В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ

Информатика

В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ

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