В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ

Информатика
В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
алг нач   цел a, b, i, p   p:=0   вывод "Введите число а", нс   ввод a   вывод "Введите число b", нс   ввод b   нц для i от 1 до a      p:=p+b   кц   вывод p кон

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Четвертое лишнее. (Письменно объясните принцип выполнения задания) 1.Блюдца, оконца, полотенца, кольца. 2.Фанера, пионер,кашне, нерв. 3.Том...
Ответить
Русский язык
Номер 137 спасибо заранее
Ответить
Химия
8 КЛАСС!! ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖИТЕ!!!! 1. Составьте уравнения реакций: гидроксид кальция и угольная кислота, нитрат магния, карбонат лития. 2.Закон...
Ответить
Математика
После того как на вязание варежек для Внуков бабушка израсходовала 8 Мотков пряжи по 95 грамм каждый у неё осталось еще 2 таких же мотка пряжи Скол...
Ответить
Математика
2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет...
Ответить