В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ
Информатика
В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 В КУМИРЕ
Ответ(ы):
Гость:
алг нач цел a, b, i, p p:=0 вывод "Введите число а", нс ввод a вывод "Введите число b", нс ввод b нц для i от 1 до a p:=p+b кц вывод p кон
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