2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет скорость 2 поезда если всего между городами 560 км?

Математика

2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет скорость 2 поезда если всего между городами 560 км?

Автор: Гость