2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет скорость 2 поезда если всего между городами 560 км?
Математика
2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет скорость 2 поезда если всего между городами 560 км?
Ответ(ы):
Гость:
1)73*4=292км проехал первый 2)560-292=268 км проехал второй 3)268:4=67 км/ч скорость второго
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