Через раствор гидроксида калия массой 320г с массовой долей 0,2 пропустили углекисл??й газ объёмом 1,2дм3.Определите массовую долю соли в полученном растворе
Химия
Через раствор гидроксида калия массой 320г с массовой долей 0,2 пропустили углекисл??й газ объёмом 1,2дм3.Определите массовую долю соли в полученном растворе
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...................1111111112
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Родине служ.., Со всеми друж.. .Младш..м помогай. Старш..х уважай! Вставь пропущенные ??уквы. Подчеркни гласные после шипящих
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Пожалуйста помогите мне безмозговой тупице перевести этот текст с англ яз на русс яз !!! Заранее Спасибо Вам !