Через раствор гидроксида калия массой 320г с массовой долей 0,2 пропустили углекисл??й газ объёмом 1,2дм3.Определите массовую долю соли в полученном растворе

Химия
Через раствор гидроксида калия массой 320г с массовой долей 0,2 пропустили углекисл??й газ объёмом 1,2дм3.Определите массовую долю соли в полученном растворе
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...................1111111112
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