Пожалуйста помогите мне безмозговой тупице перевести этот текст с англ яз на русс яз !!! Заранее Спасибо Вам !

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Ну, не говори про себя так))) Новые Мега Вопросы Это больше и лучше, чем обычные Мега Вопросы. Сейчас здесь 5000 вопросов от самых лёгких до самых трудных. Самое замечательное в этой игре это видео клипы и звуковые эффекты. Я играю в эту игру со своими друзьями и со своей семьёй и эта игра очень состязательная. Эта игра интересней, чем настольная игра Тривиа. Вроде так