Пожалуйста помогите мне безмозговой тупице перевести этот текст с англ яз на русс яз !!! Заранее Спасибо Вам !
Английский язык
Пожалуйста помогите мне безмозговой тупице перевести этот текст с англ яз на русс яз !!! Заранее Спасибо Вам !
Ответ(ы):
Гость:
Ну, не говори про себя так))) Новые Мега Вопросы Это больше и лучше, чем обычные Мега Вопросы. Сейчас здесь 5000 вопросов от самых лёгких до самых трудных. Самое замечательное в этой игре это видео клипы и звуковые эффекты. Я играю в эту игру со своими друзьями и со своей семьёй и эта игра очень состязательная. Эта игра интересней, чем настольная игра Тривиа. Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Your grandparents may remember the old silent Charlie Chaplin comedy films if so, they'll probably tell you that without the music that accompanied...
Математика
Математика