Сравните регуляцию процессов жизнедеятельности у растений и животных. В чем сход??тва и различия?

Биология
Сравните регуляцию процессов жизнедеятельности у растений и животных. В чем сход??тва и различия?
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Ответ(ы):
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Тварини: 1. Переважна більшість гетеротрофи, окремі види міксотрофно. 2. Пластиди у тварин відсутні. 3. Клітинний сік відсутній, за винятком простіших. 4.Їжа перетравлюється в травній системі або в травних вакуолях. 5.Активно рухаються, мають вторине пристосування. 6.Подразлевість у вигляді рефлексів. 7.Тканини. 8.Є клітин і клітинна мембрана. 9.Мінеральні солі в цитоплазмі знаходяться у розчиненому вигляді. 10.Запасні вуглеводи у вигляді глікогену. Рослини: 1.Живляться афтотрофно, деякі фототрофно і хемотрофно. 2.Клітини мають пластиди. 3.У клітинах значні за обємом вакуолі, які заповнені клітиним сіком. 4.Органи травлення відсутні. 5.За невеликим винятком до активного руху не здатні. 6.Подразнення у вигляді тропізмів. 7.Мають різні тканини, твірна, основна, провідна, механічна. 8.Є мембрана з целюлози. 9.Мінеральні солі можуть знаходитися у вигляді кристалів. 10.Запасні речовини у вигляді крохмалю.
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